Black Adam: The Rock svela finalmente la data d'uscita del cinecomic Warner/DC

Nel corso della notte, Dwayne "The Rock" Johnson ha svelato tramite i suoi account social la data d'uscita ufficiale di Black Adam, il cinecomic targato Warner/DC che lo vedrà indiscusso protagonista e che sia collegherà come noto al personaggio di Shazam! interpretato da Zachary Levi nell'omonimo film uscito nel 2019.

In seguito all'uscita di Justice League nel 2017 e al suo conseguente insuccesso, la Warner era stata costretta infatti a rivedere tutti i piani per i suoi lungometraggi futuri arrivandone a cancellare moltissimi (come ad esempio il film standalone dedicato interamente a Cyborg e a quello programmato su Batgirl) e una delle conseguenza fu anche la cancellazione della data d'uscita di Black Adam.

Con le riprese sempre più imminenti, tuttavia, è stato lo stesso The Rock a rivelare al mondo che Black Adam arriverà al cinema il 29 luglio 2022. "Un messaggio indistruttibile e inarrestabile come una forza della natura dall'uomo in nero in persona. Black Adam uscirà il 29 luglio 2022. La gerarchia del potere nel DC Universe sta per cambiare".

The Rock ha mostrato anche l'apparizione del logo a Times Square con i fan che adesso non vedono l'ora che venga rivelato un primo sguardo al personaggio e alla prima foto del suo costume. BossLogic ha provato a immaginare che look potrebbe avere The Rock nei panni di Black Adam e non c'è dubbio che l'attesa verso il progetto è altissima.

Nel cast come detto ci saranno Pierce Brosnan come Dr. Fate, The Rock come Black Adam, Aldis Hodge come Hawkman, Quintessa Swindell come Cyclone, Noah Centineo sarà Atom Smasher mentre Marwan Kenzari ricopre un ruolo attualmente segreto.