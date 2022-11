Black Adam: The Rock supera i 300 milioni e vince il terzo weekend al box-office USA

Nel corso dell'ultimo weekend, Black Adam non solo è stato il film più visto per il suo terzo fine settimana consecutivo ma ha anche oltrepassato la soglia dei 300 milioni di dollari negli incassi globali. Precisamente, la pellicola del defunto DCEU con Dwayne "The Rock" Johnson ha incassato la cifra di 319.7 milioni al momento in cui scriviamo.

Il film ha registrato una forte tenuta sia in patria, dove ha raggiunto la cifra di 182,3 milioni di dollari, che all'estero nei suoi primi tre weekend, con un calo solamente del 35% in questa sessione. Questo trend sarà sicuramente interrotto quando Black Panther: Wakanda Forever uscirà nelle sale questa settimana.

Ciononostante, il film con The Rock è intervenuto, e in modo importante, in questa fase di stasi, riportando parecchia gente nelle sale cinematografiche dopo alcune settimane che negli Stati Uniti si registravano cifre piuttosto basse e preoccupanti.

Black Adam è rimasto in testa anche al box office internazionale nel suo terzo fine settimana, con 25,4 milioni di dollari provenienti da 76 mercati esteri. Notevoli sono stati gli incassi in Belgio (+30%), Svezia (+11%), Brasile (-11%), Francia (-19%), Germania (-22%), Messico (-27%), Italia (-31%), Australia (-36%), Spagna (-40%) e Regno Unito (-43%). Ad oggi, i primi 5 mercati sono Regno Unito (19,3 milioni di dollari), Messico (12,7 milioni di dollari), Francia (12,4 milioni di dollari), Brasile (12,2 milioni di dollari) e Australia (10 milioni di dollari).

Anche se non si può parlare esattamente di un film che ha sbancato tutto, Black Adam ha ottenuto un'ottima accoglienza da parte della critica e ha suscitato molto passaparola tra i fan e l'entusiasmo del pubblico. Ci si è chiesti se la Cina potesse far parte del mix, ma per quanto quel mercato ami The Rock, è molto improbabile che il film esca in quel paese. In Giappone, invece, il film deve ancora uscire il 2 dicembre. Per quanto riguarda le sale IMAX, il totale finora è di 21 milioni di dollari a livello globale, di cui circa la metà, 10,1 milioni di dollari, provenienti dai mercati esteri.

Da notare, poi, come la commedia Ticket to Paradise con George Clooney e Julia Roberts abbia incassato più di 90 milioni in patria, mentre a livello globale è arrivata a 137.2 milioni superando i risultati di The Lost City e House of Gucci. Ticket to Paradise ha registrato un nuovo record per la coppia Clooney Roberts.