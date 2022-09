Black Adam: The Rock sorprende i fan alla proiezione di prova del film

Manca sempre meno all'uscita di Black Adam, la nuova pellicola targata DC con protagonista Dwayne Johnson che arriverà nelle sale italiane il prossimo 20 ottobre.

In attesa del nuovo trailer, che uscirà la prossima settimana, alcuni fan hanno avuto la fortuna di poter assistere ad una delle proiezioni in anteprima del film, con The Rock che ha sorpreso tutti prendendo parte all'ultimo evento.

L'attore, che pochi giorni fa ha svelato il poster con il Dr.Fate di Black Adam , sappiamo che si recherà in Canada ad ottobre per continuare la sua promozione del film, con Toronto nell'elenco delle tappe ufficiali. Secondo The Rock, queste proiezioni offrono "impareggiabili insegnamenti e spunti" e si rivelano essere più che importanti.

Il video condiviso su Instagram, che vi lasciamo in calce alla notizia, mostra come Johnson fosse seduto nel retro del cinema in attesa di sorprendere il pubblico a proiezione conclusa. "Amo sorprendere il nostro pubblico dopo che le emozioni si stabilizzano 🙀🧘🏾‍♂️😊 Posso prendermi il mio tempo e impegnarmi davvero e imparare dal mio capo numero 1: il pubblico. Black Adam è il mio progetto più importante e io sono così grato di poter ricevere queste prime reazioni."

In attesa di nuovi aggiornamenti e dell'arrivo della pellicola, vi lasciamo con le ultime dichiarazioni di The Rock, che ha parlato di quanto sarà brutale il suo Black Adam.