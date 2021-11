Black Adam, The Rock fa sognare i fan: 'Ecco come immagino il mio incontro con Superman'

Henry Cavill vuole essere Capitan Bretagna, ma al momento per quanto ne sa il mondo intero il suo nome è ancora associato a quello del supereroe Superman. Per lo meno è quello che vorrebbe Dwayne 'The Rock' Johnson', decisamente pronto alla sfida.

Dopo aver anticipato un crossover tra Black Adam e Wonder Woman, infatti, la superstar è comparsa su Twitter per mostrare ai fan il modo in cui ha immaginato un possibile incontro tra il suo Black Adam e i Superman di Henry Cavill. Per farlo, The Rock si è servito della pagina di un famoso fumetto DC Comics di recente pubblicazione, Doomsday Clock, che appunto mostra un faccia a faccia più o meno 'cordiale' tra l'Uomo d'Acciaio e la nemesi di Shazam. "Ecco, questo mi piace" ha scritto The Rock nel post Twitter che potete trovare in calce all'articolo. "E' così che ho immaginato il nostro incontro, più o meno. A parte la stretta di mano finale, ovviamente. Black Adam non stringe la mano a nessuno."

In precedenza, il collaboratore di lunga data e produttore di The Rock, Hiram Garcia, aveva già parlato di un possibile crossover tra Black Adam e Superman: "Difficile dire se si farà o meno, ma quel che è certo è che sarebbe incredibile. Sicuramente i fan impazzirebbero, e il nostro obiettivo è cercare di accontentarli."

Al momento, lo ricordiamo, il futuro di Superman sul grande schermo è quanto mai incerto: Michael B. Jordan sta attualmente sviluppando una serie tv sull'Uomo d'Acciaio che però non includerà Clark Kent, bensì Val Zod, il Superman di Terra 2, mentre Sasha Calle sarà Supergirl nel film di prossima uscita The Flash. Non è noto alcun cinecomic attualmente in sviluppo incentrato su Superman, né tanto meno qualche progetto che sia legato al ritorno di Henry Cavill nei panni del personaggio.