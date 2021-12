Black Adam, The Rock sullo scontro con Superman: 'Un giorno ci sarà, vedremo con chi'

Nei giorni scorsi abbiamo visto le nuove foto ufficiali di The Rock con il costume di Black Adam, e in attesa di un trailer ufficiale, dopo le prime immagini mostrate al DC FanDome, i fan possono ingannare l'attesa con le nuove dichiarazioni di Dwayne Johnson. Su Total Film l'ex star WWE è tornata sullo scontro tra il suo personaggio e Superman.

Già qualche settimana fa The Rock aveva parlato del possibile incontro con Superman da parte di Black Adam, ed è naturale per lui immaginare la scena tra i due supereroi.

"C'è una possibilità per costruire correttamente questi personaggi" ha spiegato. "Abbiamo prestato attenzione ad alcune delle insidie ​​che altri film avevano sperimentato in passato nel mondo DC, e a ciò che, giustamente, ha fatto felici molti fan e ne ha fatti inc***are altri, e come fan ero uno di loro."

Sulla resa dei conti tra Black Adam e Superman, Dwayne Johnson ha aggiunto che prima o poi avverrà, indipendentemente da chi interpreterà l'Uomo d'Acciaio. "Assicuriamoci di rispettare la tradizione e la mitologia, ma non lasciamoci ammanettare la creatività. Possiamo fare qualsiasi cosa se mettiamo il pubblico al primo posto. Quindi per me c'è una battaglia che vedremo un giorno, tra Black Adam e Superman. Non so chi sarà quel Superman, e non so chi lo interpreterà. Ma va bene così, non ho bisogno di saperlo adesso. Anche se sono sicuro di saperlo. E questo si basa su ciò che vogliono i fan. Abbiamo lavorato a ritroso da lì."

Quali sono le vostre aspettative su Black Adam? Siete incuriositi dallo scontro con Superman? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.