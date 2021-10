Black Adam, The Rock scherza sulla forza del suo antieroe: 'Shazam non mi fermerà!'

In occasione del recente DC FanDome abbiamo visto le immagini di Dwayne Johnson nel primo sguardo a Black Adam, e l'attesa del cinecomic cresce ulteriormente tra i fan. A riscaldare l'atmosfera ci ha pensato proprio The Rock, che su Twitter è intervenuto in un post utilizzando le parole che userebbe il suo antieroe.

Nel tweet, visibile anche in calce alla notizia, l'utente @MoviesThatMather si chiede "Cosa c***o farà Shazam adesso", mostrando una foto del supereroe interpretato da Zachary Levi e un frame dal primo trailer di Black Adam presentato al DC FanDome, in cui appare evidente tutta la potenza del personaggio.

"Non farà un c***o" ha scritto in risposta Dwayne Johnson, firmandosi poi "Black Adam".

Nei fumetti, Black Adam è un villain e il più grande nemico di Shazam. Quella che vedremo al cinema, invece, è una versione più introspettiva del personaggio, caratterizzato come un antieroe. In Shazam! c'è solo una fugace menzione a Black Adam, che a quanto pare nel suo stand-alone avrà un rapporto esplosivo con Hawkman.

L'uscita di Black Adam al cinema è prevista per il 29 luglio 2022. Il film è diretto da Jaume Collet-Serra, e avrà tra gli interpreti anche Sarah Shahi, Uli Latukefu, Mohammed Amer, James Cusati-Moyer, Marwan Kenzari e Bodhi Sabongui.