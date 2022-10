Black Adam, The Rock ricorda la prima news sul film: 'Sono passati 15 anni'

Black Adam dopo svariati anni di gestazione approderà finalmente nei cinema di tutto il mondo a partire dal 20 novembre prossimo, quando sarà disponibile anche nelle sale italiane. Con una nota nostalgica e incredula, Dwayne The Rock Johnson è intervenuto sui social per ricordare ai suoi fan quanto tempo è trascorso quando venne data la prima news.

L'attore ha condiviso su Instagram l'immagine della prima news in assoluto in cui si faceva riferimento al fatto che The Rock avrebbe interpretato Black Adam in un film per la Warner (la news porta il nome dell'autore Peter Sciretta di Slash Film). Ecco il ricordo dell'attore:

"Porca miseria. Guardate questa notizia di 15 anni fa in cui venne annunciato per la prima volta che avrei interpretato Black Adam. 15 anni di dure lotte per rendere questo progetto pieno di passione una realtà. Anni in cui i dirigenti degli studios mi chiedevano se 'c’era qualche altro supereroe che avrei voluto interpretare invece che Black Adam'. La mia risposta è sempre stata 'no'. Per me – e per noi della Seven Bucks Productions – la storia di Teth Adam era importante. Schiavo ma dotato dei poteri di Superman, Teth Adam è pieno di rabbia perché la sua famiglia gli è stata portata via. Per sempre. Si può non essere d’accordo con la sua visione della giustizia, ma lui è un protettore del suo popolo e farà sempre ciò che ritiene più giusto".

Tra le altre novità della giornata riguardanti il futuro della DC, vi segnaliamo Man of Steel 2 con Henry Cavill e l'espansione dell'universo di The Batman di Matt Reeves, oltre alla conferma del chiacchierato Superman prodotto da JJ Abrams.

Come detto, Black Adam uscirà il 20 ottobre in Italia. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.