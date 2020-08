Black Adam, The Rock ci ricorda la sua presenza al DC FanDome con un teaser

Sapevamo già che The Rock sarebbe stato tra i presenti all'appello per DC Fandome, il megaevento virtuale dedicato al Multiverso DC e ai suoi fan, ma questo teaser ci ha voluto ricordare di aspettarsi grande cose da Black Adam.

Per chi fosse stato nel deserto per 12 giorni o più come Jared Leto, o per chi, semplicemente, si fosse perso la notizia, il 22 agosto DC Comics e Warner Bros. organizzeranno un evento online della durata di 24 ore durante il quale ogni angolo del Multiverso DC sarà presente in una qualche misura. Questo vuol dire che avremo una pioggia di annunci, anticipazioni, materiali promozionali, panel e eventi a tema in un solo giorno, e tutti potranno avervi accesso.

In questa occasione, saranno ovviamente presenti anche i cast dei lungometraggi DC, come ad esempio un certo ex-campione di Wrestling...

"Avevano bisogno di un eroe, e invece sono capitato io. Elettrizzato per ia prima celebrazione globale virtuale del Multiverso DC #DCFanDome! Questa è per voi, per i fan di tutto il mondo! Rimanete in saluti, amici miei, e con voi ci vedremo il 22 di agosto! L'Uomo in Nero #BlackAdam" si legge nel tweet di The Rock, contente il teaser che trovate anche in calce alla notizia.

Non sappiamo ancora di preciso cosa avverrà in quel del DC FanDome, ma intanto ecco alcuni spunti su ciò che vorremmo vedere/potrebbe accadere durante l'evento.

E voi, cosa attendete con maggior trepidazione? Fateci sapere nei commenti.