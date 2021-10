Black Adam, The Rock ci regala un'anteprima del villain in vista del DC FanDome

Il DC FanDome è alle porte e ci sono una serie di grandi progetti che i fan stanno aspettando, uno su tutti Black Adam con The Rock, che è stato in un limbo di sviluppo per anni ma si sta finalmente avvicinando al grande traguardo.

Dopo anni di chiacchiere, è finalmente giunto il momento di vedere l'attore come il potente villain DC, e The Rock ha rivelato una piccola anteprima sul suo account Instagram, mostrando una prima occhiata al suo costume e Black Adam seduto sul suo trono.



Il video clip presenta diverse inquadrature del costume di Black Adam e in quelle inquadrature è possibile vedere le ampie trame e i dettagli lungo le braccia, la schiena e le gambe. Un'altra inquadratura mostra Black Adam seduto su un trono in quello che sembra essere il Kahndaq.



The Rock ha aggiunto una didascalia al video, spiegando che mentre i fan sono entusiasti di vedere la sua interpretazione del personaggio in azione, lui è forse ancora più entusiasta di avere finalmente la possibilità di interpretarlo e mostrare a tutti su cosa ha lavorato in tutti questi anni.



"Hai aspettato per anni. Anch'io. DOMANI alle 10:06 circa PST, sono onorato di consegnare il primo sguardo ESCLUSIVO MONDIALE alla forza spietata e inarrestabile conosciuta in tutto l'universo come Black Adam. Ho un sorriso malvagio sulla faccia mentre scrivo questo 😊😈

La gerarchia del potere nell'UNIVERSO DC sta per cambiare.

UNISCITI A NOI DOMANI per il nostro evento globale — solo su DCFANDOME.COM.”

Quindi sembrerebbe che Black Adam stia dando il via al DC FanDome, ma non è tutto ciò che i fan devono aspettarsi. Sappiamo già che vedremo novità su The Batman, Gotham Knights, Peacemaker e altri, la buona notizia è che non dobbiamo aspettare molto per scoprirle.