Black Adam, The Rock è pronto a combattere contro Shang-Chi (o un qualsiasi eroe Marvel)

Ci vorrà ancora un po' prima che riusciremo a vedere il Black Adam di The Rock sul grande schermo, ma l'attore non perde tempo ad "attaccare" briga con Shang-Chi e gli altri supereroi Marvel...

Qualche giorno fa negli Stati Uniti si sono tenuti i People's Choice Awards, e il nostro Black Adam a.k.a. Dwayne Johnson è stato tra i vincitori, assieme al protagonista di Shang-Chi Simu Liu. E proprio dopo aver scattato una foto commemorativa della serata assieme al collega supereroe, The Rock è tornato a casa per scrivere un post sì pieno di complimenti per Liu, ma anche "di sfida".

"Sono molto felice per il tuo successo @simuliu, ed è davvero fantastico vederti sfondare e rivoluzionare questo campo. Siete stati grandiosi ad alzare l'asticella con Shang-Chi, amico mio!" si legge nel post che trovate anche in calce alla notizia "Ma ti servirà molto più che i 10 anelli mio caro... Fammi sapere quando tu, o chiunque alla Marvel, avrete foglia di fare i conti con l'Uomo in Nero".

"Non è quello che mi aspettavo di leggere questa mattina appena sceso dal letto" ha commentato poi Liu sotto la foto.

Beh, l'ora di un crossover tra gli universi cinematografici Marvel e DC sarebbe anche arrivata... Non trovate?