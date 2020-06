Black Adam, anche The Rock sarà presente al DC FanDome

Tra i titoli annunciati nel programma di DC FanDome compare anche Black Adam, le cui riprese avrebbero dovuto iniziare quest'estate ma sono state messe in standby a causa del Coronavirus. L'uscita del film al momento è ancora prevista per dicembre 2021, e qualche notizia in più potrebbe arrivare appunto dalla convention.

Una buona notizia per chi attende il film è arrivata da Dwayne "The Rock" Johnson, che ha confermato sul suo profilo Instagram che sarà presente al DC FanDome per raccontare qualche anticipazione su Black Adam.

L'ex wrestler ha dato l'annuncio a modo suo, usando un tono epico nella didascalia. "La gerarchia del potere nell'Universo DC sta per cambiare" ha scritto. "Mi unirò all'epico, e primo nel suo genere, DC FanDome il 22 agosto 2020. Questa è per voi, I FAN."

Naturalmente non si vedrà nessuna immagine di Black Adam, ma si può immaginare Dwayne Johnson condividere magari qualche concept art, un poster, una foto in costume, se ne ha già fatta qualcuna, o almeno qualche notizia sulla trama del film. Uno come The Rock sa sicuramente come calamitare l'attenzione, e la sua presenza al DC FanDome (che durerà 24 ore e sarà completamente gratuito) può quindi già scatenare la fantasia dei fan.

Intanto, sembra però da escludere l'ipotesi di un cameo di Henry Cavill in Black Adam.