Black Adam, The Rock porterà Kevin Hart nel film DC: la conferma dai due attori

L'amicizia fra Dwayne 'The Rock' Johnson e Kevin Hart come ben sappiamo travalica lo schermo, e dopo il cameo del secondo in Hobbs & Shaw e il loro nuovo film insieme Jumanji: The Next Level, i due potrebbero ritrovarsi anche in Black Adam, prossimo cinecomic DC e Warner Bros..

Sono stati le due star in persona a parlarne, quando nel corso di una recente intervista hanno dichiarato:

Kevin Hart - "Ne abbiamo già discusso. Ne abbiamo parlato prima, quindi stiamo cercando di trovare un modo. Ma lui è una persona talmente egoista, sicuramente troverà il modo di non farmi entrare."

Dwayne Johnson - "Dobbiamo trovare la parte giusta per Kevin in Black Adam e nell'universo DC."

Quindi supponendo che Johnson possa tirare le corde giuste e che Hart riesca a trovare spazio nella sua agenda, sembra che ci sia una forte possibilità che Black Adam possa aggiungere una nuova voce al proprio cast. Secondo voi, quale ruolo DC si adatterebbe bene all'attore? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che la scorsa settimana The Rock in persona ha confermato che il film introdurrà la Justice Society of America, inclusi i personaggi di Dottor Fate e Isis. Il film, diretto da Jaume Collet-Serra, sarà uno spin-off del franchise di Shazam! con Zachary Levi, col quale entrerà in collisione in un futuro film cross-over.