Black Adam, The Rock mostra il nuovo look mentre prende il vaccino anti-COVID: FOTO

Impegnato sul set di Black Adam, Dwayne Johnson ha trovato il tempo per effettuare la seconda dose di vaccino anti-COVID e lo ha documentato postando un'immagine su Instagram. Nella foto possiamo anche notare il suo nuovo look con fisico scolpito e in perfetta forma per calarsi nei panni del supereroe della Warner/DC Films.

Dopo aver rivelato di aver contratto il Covid lo scorso settembre, The Rock ha già effettuato la seconda dose di vaccino diventando così - teoricamente- immune al virus che ha condizionato le vite di tutti nel mondo nell'ultimo anno e mezzo. La star di Hollywood ha scritto su Instagram: "Ciao a tutti, volevo ringraziare il mio vecchio amico amarcules e tutti coloro che sono impegnati in prima linea nella battaglia sanitaria qui negli Stati Uniti e nel mondo. Abbiamo ancora tanto lavoro davanti da fare. Passo dopo passo".

The Rock è sul set di Black Adam, il nuovo cinecomic Warner/DC Films che vedrà l'esordio in questo universo per l'ex-wrestler ora stella di Hollywood. Di pochi giorni fa la conferma che il costume di Black Adam non avrà imbottiture come invece accaduto per Zachary Levi in Shazam, fatto all'epoca ampiamente criticato dai fan.

"E' divertente quando hai qualcuno come Johnson che è così portato, disciplinato e determinato sul lavoro. C'è una visione in continua evoluzione e sulla quale noi continuiamo a lavorare, ci stiamo allenando per Black Adam ormai da un po' con l'obiettivo di creare questo vero fisico da supereroe, quindi non saranno necessarie imbottiture per il costume".

Nel cast del film troveremo anche Pierce Brosnan nel ruolo di Dr. Fate, Aldis Hodge, Sarah Sahih, Noah Centineo e Marwan Kenzari. Insieme a loro anche Quintessa Swindell, Bodhi Sabongui, James Cuasti-Moyer e Mohammed Amer.