Black Adam, The Rock mostra il copione e annuncia: 'Ecco quando iniziano le riprese'

Da ormai diversi giorni sappiamo che le riprese di Black Adam sono imminenti, ma non erano ancora state fornite notizie più precise. Ci ha pensato così Dwayne Johnson in un post su Instagram, in cui ha mostrato ai suoi follower il copione del cinecomic e ha annunciato quanto manca all'inizio dei lavori.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, in un video di circa tre minuti Dwayne "The Rock" Johnson ha sfogliato le prime pagine del copione di Black Adam, su una delle quali spicca una citazione del brano The man in black di Johnny Cash, che ritroviamo anche nella sua didascalia.

"Well, I’d love to wear a rainbow every day / And tell the world that everything’s okay / But I’ll try to carry off a little darkness on my back / Till things are brighter... / I’m the Man In Black" scrive l'attore.

Nei primi secondi della clip arriva poi la notizia forse più attesa: "Siamo a circa tre settimane dall'inizio delle riprese" ha annunciato The Rock.

I dettagli della trama del film sono ancora misteriosi, anche se nei giorni scorsi abbiamo visto delle foto dal set di Black Adam che potrebbero aver anticipato qualcosa. Diretto da Jaume Collet-Serra, Black Adam è interpretato, oltre che da Dwayne Johnson, anche da Noah Centineo, Aldis Hodge, Quintessa Swindell, Marwan Kenzari e Sarah Shahi. La data di uscita del cinecomic non è stata ancora comunicata.