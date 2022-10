Black Adam, The Rock va verso il più grande esordio al box office della sua carriera

Dwayne The Rock Johnson ha appena festeggiato 20 anni di carriera a Hollywood, ma la vera ciliegina sulla torta potrebbe essere rappresentata da un esordio da record previsto per Black Adam.

La prima incursione della superstar nel mondo dei cinecomix con il prossimo titolo DC Films in arrivo nelle sale dal prossimo 21 ottobre, infatti, in queste ore sta facendo sbizzarrire gli analisti del box office, che hanno tracciato quello che per The Rock potrebbe essere il maggior debutto della sua carriera.

Un nuovo rapporto di The Hollywood Reporter afferma che Black Adam è sulla buona strada per aprire al box office domestico con una cifra compresa nella forbice tra i 70 e i 75 milioni di dollari nel suo weekend di debutto, con numeri molto simili a quelli di Venom di Tom Hardy, cinecomix della Sony spin-off di Spider-Man uscito nel 2018; si tratterebbe del miglior debutto personale in live-action per Dwayne Johnson, escludendo chiaramente i numeri fatti registrare dalle sue uscite 'di gruppo' con il franchise di Fast & Furious.

Le stime poi si spingono fino a prevedere anche il totale che Black Adam incasserà negli USA nell'arco di tutta la sua run nelle sale, al termine della quale secondo gli analisti avrà portato a casa circa 328 milioni di dollari (solo a livello domestico); sarà interessante vedere come queste proiezioni cambieranno dopo il responso del primo fine settimana, e soprattutto come si sommeranno agli incassi internazionali. Ad oggi, lo ricordiamo, il maggior successo commerciale di un film Warner Bros. negli ultimi anni è stato The Batman di Matt Reeves, che quest'anno ha incassato 767 milioni di dollari a livello globale: si tratta dell'incasso più alto per la major dai tempi pre-pandemia di Joker, che con 1,07 miliardi a livello globale nel 2019 divenne il quarto incasso più alto di sempre per la major.

Per altri contenuti, guardate il nuovo poster di Black Adam.