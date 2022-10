Black Adam, The Rock entusiasta come un bimbo non si tiene (e fa spoiler alla premiere)

L'entusiasmo di Dwayne 'The Rock' Johnson è palpabile da giorni ormai, ed è letteralmente deflagrato durante la premiere di Black Adam: sul tappeto rosso, infatti, non sono mancate le domande sul ritorno di Superman di Henry Cavill e il risultato è stato alquanto spoileroso.

Incalzato da Entertainment Tonight, che gli ha fatto notare come ormai 'la cosa sia trapelata' in riferimento al ritorno di Superman, The Rock ha provato a frenare la lingua ma ha comunque ammesso:

"Beh, ecco cosa posso dirti: posso dirti che l'intero obiettivo di Black Adam era quello di ricostruire l'Universo DC introducendo non solo Black Adam, ma anche l'intera JSA... e inoltre, come ho sempre detto, la nostra etica alla Seven Bucks Productions è quella di mettere i fan sempre al primo posto. Per anni il pubblico è stato così appassionato ed esplicito, e noi abbiamo stabilito Black Adam come la più potente e inarrestabile forza sul nostro pianeta. Ma i fan lo sanno cosa implica questa definizione: quale è la forza più inarrestabile dell'universo? E, soprattutto, dov'è?' Bene...diciamo che abbiamo tutti combattuto duramente per questo momento, quindi dirò questo: bentornato a casa".

Black Adam uscirà nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 20 ottobre. Per quanto riguarda Henry Cavill, invece, alcune indiscrezioni degli scorsi giorni hanno suggerito che il suo Superman apparirà anche in The Flash, nuovo cinecomix DC in uscita nel 2023.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.