Black Adam e la prima volta di The Rock con il costume: 'Un momento magico'

Intervistato da Variety durante il red carpet per la premiere di Jungle Cruise, il produttore Hiram Garcia ha raccontato della prima volta che ha visto The Rock con indosso il costume di Black Adam, nuovo antieroe DC il cui stand-alone è in arrivo al cinema nel 2022.

"Ci sono dei momenti che, da filmmaker, sai che non potrai mai dimenticare. Quando è uscito con quel costume... lo era al 100%. Era uno dei nostri ragazzi speciali" ha dichiarato Garcia ai microfoni di Variety. "Non solo ero lì, ma mi stavo anche occupando di immortalare quel momento con la telecamera per assicurarmi di non dimenticarlo mai. È un supereroe nato. Si sta preparando a questo ruolo da più di dieci anni, quindi vederlo prendere vita è stato magico."

Purtroppo al momento abbiamo potuto dare uno sguardo al costume solamente tramite alcuni concept e una foto pubblicata da The Rock che mostra il personaggio con indosso un lungo mantello, ma visto che le riprese di Black Adam sono terminate ufficialmente potrebbe non mancare molto all'arrivo di una prima immagine ufficiale dell'antieroe.

Diretto da Jaumet Collet-Serra, lo ricordiamo, il film vedrà nel cast tra gli altri anche Noah Centineo, Aldis Hodge, e Pierce Brosnan, per un'uscita prevista nelle sale il 29 luglio 2022.