Black Adam, The Rock conferma Aldis Hodge come Hawkman: l'esilarante conversazione dei due

È delle ultime ore la notizia dell'arrivo di Aldis Hodge nel cast dell'attesissimo Black Adam nel ruolo di Hawkman, e proprio a seguito dell'annuncio che ha mandato in visibilio i fan, lo stesso Dwayne "The Rock" Johnson ha rivelato via Twitter di essere stato proprio lui ad aver confermato al collega il suo ingaggio.

Ha pubblicato proprio via social la conversazione telefonica avuta con Hodge, dove si legge:



ALDIS: Sì, chi è?

THE ROCK: Salve, vorrei parlare con Aldis

ALDIS: Chi è?

THE ROCK: Sono Dwayne Johnson...

*lunga pausa*

ALDIS: Chiunque tu sia smettila di prendermi in giro

THE ROCK: Sono Dwayne, sei Aldis?

*pausa ancora più lunga*

ALDIS: Senti, non è divertente, smettila di cazzeggiare al telefono

THE ROCK: Aldis, sono Dwayne. Ho chiamato per ringraziarti personalmente per averci inviato il tuo provino - è stato grandioso e ho davvero apprezzato lo sforzo e la passione che ci hai messo. Volevo dirti grazie e buona fortuna per tutto quello che farai. Ah, un'ultima cosa: benvenuto in Black Adam.

*pausa lunghissima*

ALDIS: Mi dispiace, aspetta solo un secondo

*posa il telefono e si sentono solo urla indistinte in sottofondo*

ALDIS: DJAAAAAAYYYY OH SHIIIIT

*the rock ride a crepapelle*

THE ROCK: Tutto ok? Sono sicuro che spaccherai in questo ruolo



Descritto come un thriller d'azione e avventura, il film è stato affidato alla regia Jaume Collet-Serra (che ha già diretto The Rock nel film Disney Jungle Cruise) ed entrerà in produzione a fine inverno/inizio primavera 2021. La data di uscita è invece fissata al 22 dicembre 2021.

Nel frattempo qui potete trovare le anticipazioni di Black Adam emerse dal DC FanDome, durante il quale è stata confermata la presenza della Justice Society of America. Nel cast, lo ricordiamo, troveremo anche Noah Centineo nei panni di Atom Smasher.