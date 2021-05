Black Adam: The Rock condivide una nuova incredibile immagine dal set!

Dwayne Johnson sta attualmente girando Black Adam, l'attesissimo film DCEU che dovrebbe avere importanti legami con Shazam! Molte sono le immagini che stanno trapelando sui social e proprio di recente The Rock ha deciso di condividere un'altra importante immagine dal set.

L'attore ha infatti condiviso uno scatto in bianco e nero che mostra la costruzione del misterioso tempio antico e nella didascalia si legge: "Aggiornamenti su BLACK ADAM. Volevo mostrarvi questa bella ripresa della nostra enorme scala e dei massicci sforzi di produzione fatti per la costruzione dei nostri palcoscenici. Ingrandisci e dai un'occhiata. Stiamo ormai alla metà dei lavori e il nostro team di produzione A-Team continua a lavorare sodo per dimostrare di essere i migliori nel nostro settore. Questa è una produzione stimolante a cui prendere parte post covid per tornare al lavoro. La gerarchia del potere nell'UNIVERSO DC sta per cambiare".

Già in precedenza avevamo avuto modo di parlarvi di un tempio misterioso per Black Adam. Dati i legami che hanno molti dei personaggio di questa produzione con la mitologia egizia, non potevamo fare altro che aspettarci delle grandiose rappresentazioni dell'antico Egitto. Molte immagini trapelate nei mesi scorsi avevamo mostrato la costruzione di mastodontici set, ed è sempre interessante vedere come Hollywood riesca a creare con grande velocità dei nuovi mondi con grande precisione.