A quanto pare nel Black Adam con The Rock compariranno anche il Dottor Fate e Isis

Dopo l'annuncio della data d'uscita ufficiale di Black Adam diretto da Jaume Collet-Serra (L'uomo sul treno, Jungle Cruise), la produzione del cinecomic DC con protagonista Dwayne "The Rock" Johnson e dedicato al supercriminale-antieroe dei fumetti arci-nemesi di Shazam! è ben avviata, tanto che cominciano ad arrivare anche i primi dettagli.

Gli ultimi aggiornamenti non ufficiali arrivano da Heroic Hollywood, l'outlet americano gestito dallo scooper Umberto Gonzalez. Stando al sito, in Black Adam dovrebbero comparire anche i personaggi del Dottor Fate (a volte tradotto con Dottor Fato) e di Isis. Nel report di Heroic Hollywood non viene fatta alcuna menzione su quale delle iterazioni dei due vedremo al cinema, né tanto meno alcun processo di casting iniziato per cercare i volti adatti ai ruoli.



Possiamo solo dirvi che il Dottor Fate è comparso l'ultima volta in Smallville e che Isis è attualmente una delle protagoniste di Legends of Tomorrow della CW, interpretata dall'attrice Tala Ashe (se volete farvi un'idea live-action del personaggio). La notizia del sito è comunque in linea con l'idea lanciata da Dwayne Johnson di creare la Justice Society of America al cinema. Sappiamo anche che Black Adam prenderà piede nello stesso universo di Shazam!, portando molti fan a credere che il DCEU non sia poi così morto come credevamo, bensì in fase di restaurazione.



Ad ogni modo, Black Adam uscirà nelle sale il 22 dicembre 2021.