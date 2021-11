Black Adam di The Rock come Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan: parla Hiram Garcia

Il produttore di Black Adam, Hiram Garcia, ha parlato del prossimo cinecomic DC film con protagonista Dwayne 'The Rock' Johnson sfoggiando un paragone a dir poco coraggioso con Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan.

L'attesa per il progetto DC è aumentata di punto in bianco dopo il promettente primo teaser ufficiale di Black Adam pubblicato nel corso del DC FanDome qualche settimana fa, ma negli ultimi giorni grazie ad una nuova serie di interviste promozionali i fan stanno ricevendo qualche informazione aggiuntiva sul film: in un'intervista con CBR Hiram Garcia ha parlato del tono generale di Black Adam affermando che il cinecomic sarà simile a Il cavaliere oscuro nel modo in cui spingerà fino al limite il rating PG-13. Il produttore ha detto: "Black Adam è un film al limite: sarà un PG-13, ma andrà dalle parti de Il cavaliere oscuro, per esempio. Quel film spinse al limite il rating PG-13. Penso che Black Adam faccia la stessa cosa. Abbiamo un numero di uccisioni molto alto nel nostro film."

Nonostante il PG-13, insomma, Hiram Garcia sembra pensare che Black Adam possa arrivare allo stesso livello di intensità del film di Nolan, almeno in termini di classificazione. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.

Black Adam uscirà il 29 luglio 2022. Recentemente, la DC ha anche lasciato intendere che Black Adam avrà degli spinoff.