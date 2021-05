Black Adam, The Rock avvisa: la collaborazione con DC Films sarà a lungo termine

Dopo aver svelato che in Black Adam apparirà anche a petto nudo per mettere in mostra i suoi veri muscoli da vero supereroe, Dwayne 'The Rock' Johnson ha confermato nuovi dettagli sulla sua permanenza in casa DC Films.

Nel corso di una recente intervista con Variety, infatti, Dany Garcia, ovvero la partner di produzione nonché ex moglie di Johnson, ha parlato per conto della superstar a proposito del nuovo capitolo del DCEU, dichiarando che la volontà di The Rock è continuare ad interpretare Black Adam per molti film. “Vogliamo farne tanti" ha detto. "Siamo entusiasti per quella che sarà una relazione a lungo termine con DC su questa proprietà intellettuale".

Non è ancora chiaro quante apparizioni farà Black Adam nei prossimi anni, ma considerata la caratura dell'attore e la sua risonanza sembra palese che per Warner Bros. il franchise diventerà fondamentale nello sviluppo dei futuri progetti DC Films, dunque sarà interessante scoprire come la compagnia gestirà questo personaggio. Tra l'altro, Dwayne Johnson sarà anche Krypto, il cane di Superman, nel nuovo film DC Superpets.

Ricordiamo che Black Adam è attualmente in fase di produzione per la regia di Jaume-Collet-Serra, con una sceneggiatura scritta da Rory Haines e Sohrab Noshiryani. Secondo quanto riferito, Black Adam includerà l'esordio live-action della Justice Society of America, con Pierce Brosnan nei panni di Doctor Fate, Noah Centineo nei panni di Atom Smasher, Quintessa Swindell nei panni di Cyclone e Aldis Hodge nei panni di Hawkman.

L'uscita è attualmente prevista per il 29 luglio 2022.