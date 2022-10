Black Adam, The Rock attacca: la vecchia dirigenza Warner non voleva Henry Cavill?

La scena post credit di Black Adam è stata vittima di un grosso leak in queste ore, ma Dwayne 'The Rock' Johnson non sembra minimamente preoccupato della cosa, specialmente considerato che è lui il primo a parlare dei segreti del suo film senza troppi giri di parole.

Nel corso di una nuova intervista promozionale, ad esempio, la star è tornata a discutere del ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman non solo come una cosa già fatta, ma anche come qualcosa che 'la vecchia dirigenza Warner' non era intenzionata a realizzare. Come potete vedere nel video in calce all'articolo, infatti, The Rock durante la premiere di Black Adam è stato fermato sul tappeto rosso per discutere del segreto peggio costudito della storia dei cinecomix, dichiarando:

"Sento che non gioverà solo al film di Black Adam, ma anche all'intero universo DC. E, cosa ancora più importante, risponde ad una richiesta importante dei fan. Ed è un grande vantaggio, se vuoi partire bene devi averli dalla tua parte, è fondamentale. Quindi, sì, ci sono state tante telefonate, tanti incontri ... Ma, lascia che te lo dica, cavolo stiamo parlando di trattative durate anni. Penso che ne abbiamo parlato per qualcosa come sei anni, e loro continuavano a dire no. Ora, quella dirigenza non c'è più e finalmente possiamo introdurre una nuova era dell'Universo DC".

Black Adam uscirà in Italia dal 20 ottobre. Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Black Adam.