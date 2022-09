Black Adam, The Rock anticipa l'inizio di una 'nuova era della DC' con il nuovo poster!

Nei giorni scorsi, Dwayne "The Rock" Johnson ha diffuso in rete un nuovo poster ufficiale di Black Adam, film con il quale esordirà sia nel mondo dei cinecomic sia in quello del DC Extended Universe. Tuttavia, The Rock ci tiene a sottolineare come l'arrivo del suo film, sancirà l'inizio di una nuova era per l'universo DC al cinema. E' davvero così?

Il poster in questione è un chiaro omaggio alla copertina dell'albo a fumetti di Black Adam #45 uscito nell'ambito del DC 52 nel 2007 ad opera di J.G. Jones. Pochi giorni fa, invece, era uscito un nuovo spot di Black Adam, in cui il nostro anti-eroe della DC doveva fronteggiare i membri della Justice Society, convinti che lui possa costituire la più grande minaccia per l'umanità.

La super-squadra non è "la nuova Justice League", ha dichiarato Aldis Hodge, interprete di Hawkman, a ComicBook e ad altri giornalisti durante un recente evento organizzato da Warner per la presentazione del trailer di Black Adam. "Siamo arrivati prima [nei fumetti]. Va bene? Mettiamo le cose in chiaro. La Justice Society è stata la prima squadra di supereroi mai esistita".

Il film è basato sul personaggio DC Comics creato da Otto Binder e C.C. Beck, per la regia di Jaume Collet-Serra (The Shallows, Jungle Cruise) da una sceneggiatura scritta da Rory Haines e Sohrab Noshiryani. Tra i produttori Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia per Seven Bucks Productions.

Black Adam ha una data d'uscita fissata al 21 ottobre 2022 anche nelle sale italiane, dopo che in un primo momento era stato programmato per lo scorso luglio (ma poi rinviato insieme a tutti gli altri film della DC). Per maggiori approfondimenti, ecco le dichiarazioni di Pierce Brosnan su Doctor Fate.

Date un'occhiata anche al tour mondiale di Black Adam, con cui The Rock farà visita alle maggiori città del mondo per sponsorizzare l'uscita della pellicola.