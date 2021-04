Black Adam, The Rock annuncia l'inizio delle riprese: 'Qui si fa la storia'

Dopo le ultime aggiunte al cast di Black Adam, come anticipato nei giorni scorsi, l'atteso film DC con Dwayne Johnson è finalmente entrato in produzione. L'annuncio ufficiale arriva dallo stesso The Rock, che ha celebrato l'inizio delle riprese elogiando i suoi collaboratori.

"Qui si fa la storia, sono estremamente eccitato e che momento da condividere con voi. Ha ufficialmente il via il Giorno 1 delle riprese del nostro Black Adam" ha scritto l'attore e produttore su Instagram, dove ha condiviso una foto del ciak dal set. "Il nostro regista e maestro, Jaume Collet-Serra. Il nostro direttore della fotografia candidato all'Oscar (per Joker), Lawrence Sher. Abbiamo una troupe stellare: incredibilmente talentuosa, carica, concentrata e impegnata ad alzare il livello e offrire al mondo qualcosa di SPECIALE. È un onore."

Descritto come un thriller d'azione e avventura, Black Adam vedrà nel cast The Rock nei panni di Black Adam, Aldis Hodge nel ruolo di Hawkman, Quintessa Swindell nei panni di Cyclone, Noah Centineo nel ruolo di Atom Smasher, e Pierce Brosnan come Dr. Fate, mentre Marwan Kenzari, James Cusati-Moyer e Bodhi Sabongui ricopriranno un ruolo attualmente segreto.

Vi ricordiamo che l'uscita del film è fissata al 29 luglio del 2022. Che aspettative avete nei confronti del progetto? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Intanto, vi lasciamo alle anticipazioni su Black Adam.