Black Adam, The Rock annuncia l'inizio degli allenamenti con un fantastico motion poster

Dwayne Johnson ha pubblicato su Instagram una serie di immagini per annunciare l'inizio del suo duro allenamenti in vista del suo ruolo in Black Adam, film DC le cui riprese partiranno ufficialmente nel corso dell'estate.

Come potete vedere in calce alla notizia, l'attore ha riproposto l'artwork realizzato da BossLogic - quello con cui nei mesi scorsi aveva rivelato la data di uscita del film (22 dicembre 2021) - in una bellissima versione motion poster con tanto di grido "Shazam!". Sempre su Instagram, The Rock ha condiviso alcune foto della sua prima sessione di allenamento.

Stando a quanto riportato nelle scorse settimane, le riprese di Black Adam dovrebbero iniziare il prossimo luglio ad Atlanta, in Georgia, ma al momento sappiamo davvero poco sulla trama. Secondo alcuni rumor non confermati, il film potrebbe introdurre volti noti della DC come il Dottor Fate e Isis.

Diretto da Jaume Collet-Serra su una sceneggiatura di Adam Sztykiel, il film anticiperà di qualche mese l'uscita di Shazam 2: in attesa di sapere i primi dettagli sulla trama, la certezza è che i due personaggi sono destinati ad affrontarsi. Non a caso, The Rock ha scritto nel suo post che "la gerarchia di potere del DC Universe sta per cambiare."