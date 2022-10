Black Adam, The Rock sul 90% su Rotten Tomatoes: 'Il pubblico conta più dei critici'

Dopo il punteggio altissimo di Black Adam su Rotten Tomatoes, Dwayne "The Rock" Johnson ci ha tenuto a ringraziare tutti i fan che sono accorsi al cinema per vedere il suo primo cinecomic in cui è protagonista assoluto. The Rock ha sottolineato quanto per lui e per il suo lavoro sia molto più importante il pubblico che non il giudizio critico.

"Questo fenomenale 90% di AUDIENCE SCORE per #BlackAdam è così gratificante per tante ragioni", ha twittato Johnson. "15 anni. GRAZIE a tutti di cuore per tutto l'amore e il supporto. Alla fine, l'unica cosa che conta per me è mandare le persone a casa felici. Ed è per questo che mi batterò sempre".

Con questo 90% di recensioni positive di pubblico, qualcuno lo definisce il record più alto dai tempi della trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, calcolando una media in cui il titolo più premiato è stato Il cavaliere oscuro con il 94%. In realtà però, anche Zack Snyder's Justice League ha ottenuto un 94% da parte del pubblico. Su Black Adam però non è d’accordo la critica, che gli assegna un bassissimo 41% e recensisce nel complesso: "Black Adam potrebbe finire per indicare la strada verso un futuro entusiasmante per i film DC, ma come esperienza a se stante è una delusione selvaggiamente irregolare".

Dopo l'uscita del film nelle sale, Black Adam ha totalizzato 67 milioni di dollari al botteghino, diventando il debutto più grande di Johnson come protagonista. L'ex wrestler della WWE ha ancora una volta condiviso la sua gratitudine nei confronti dei fan, con un messaggio velato che punzecchia i critici che hanno dato al film recensioni sfavorevoli.

"Un enorme GRAZIE!!!! ai fan per il nostro incredibile 90% di audience score per #BlackAdam", ha dichiarato The Rock. "Il punteggio di pubblico più alto per un film DC nelle sale dai tempi del Cavaliere Oscuro. Come sempre, i fan sono la cosa più importante e noi ci impegniamo sempre a fare qualcosa per loro. Quindi assicuratevi di rimanere fino ai titoli di coda...". Titoli di coda che hanno svelato il ritorno di Henry Cavill come Superman nel DCEU.

In un altro tweet, Johnson ha detto che interpretare Black Adam "è stato un cambiamento" per lui rispetto ai precedenti personaggi che aveva interpretato, aggiungendo: "Il nostro regista, Jaume Collet-Serra, mi ha aiutato enormemente ed è un grande sostenitore. Non vedo l'ora di ricostruire il DCEU da qui".