Black Adam, The Rick motiva Aldis Hodge per la sua interpretazione di Hawkman

Parlando con Variety per la promozione del suo One Night in Miami su Amazon Prime Video, Aldis Hodge ha avuto modo di soffermarsi anche su quello che sarà il suo prossimo ruolo cinematografico, quello di Hawkman nell'attesissimo Black Adam di Jaume Collet-Serra, dove affiancare l'anti-eroe titolare interpretato da Dwayne Johnson.

In merito al suo casting e al suo ruolo, e anche sull'allenamento che ha già cominciato ad affrontare per la parte, motivato proprio da The Rock:



"Non è un gioco è The Rock lancia sempre video via Instagram. Ogni volta che lo vedo mi sembra abbia messo su 100 libbre in più. E io sto solo in palestra a rimirarmi con quel sottile flex e mi sembra di non ottenere nulla. Non mi sta accadendo niente. Devo dire che lui mi mantiene motivato perché devo stare in palestra a pedalare per un minuto o cose così, poi lo vedo tutto gonfio e determinato e mi dico 'devo fare assolutamente di più'".



Descritto come un thriller d'azione e avventura, il film è stato affidato alla regia Jaume Collet-Serra (che ha già diretto The Rock nel film Disney Jungle Cruise) e la data di uscita è invece stata posticipata dal 22 dicembre 2021 a data da destinarsi, probabilmente per motivi legati alla distribuzione e alla Pandemia di Coronavirus.

Nel frattempo qui potete trovare le anticipazioni di Black Adam emerse dal DC FanDome della scorsa estate, durante il quale è stata confermata la presenza della Justice Society of America. Nel cast, lo ricordiamo, troveremo anche Noah Centineo nei panni di Atom Smasher.



