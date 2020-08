Black Adam, il primo teaser poster ufficiale è una sfida diretta a Shazam!

Insieme a The Batman di Matt Reeves e The Suicide Squad di James Gunn, il terzo e attesissimo progetto cinecomic targato Warner/DC per il 2021 è l'intrigante adattamento cinematografico di Black Adam con protagonista Dwayne "The Rock" Johnson e diretto da Jaume Collet-Serra (L'uomo sul treno, Jungle Cruise).

Grazie al gigantesco DC FanDome abbiamo avuto pochi giorni fa la possibilità di ammirare un motion comic dedicato al progetto, di cui è stato rivelato anche il logo ufficiale e in cui sappiamo debutterà sul grande schermo la Justice Society of America, in cui ci sarà anche Noah Centineo nei panni del grande Atom Smasher, direttamente voluto da The Rock.



In aggiunta alle informazioni e al materiale ufficiale approdato online e di cui abbiamo parlato nel nostro speciale dedicato a Black Adam, il cinecomic DC è tornato nelle ultime ore a mostrarsi online grazie a un sensazionale teaser poster, la cui tag line è un reminder neanche tanto velato e anche una sfida diretta al rivale Shazam! di Zachary Levi.



Davanti agli occhi fiammeggianti di Black Adam troneggia infatti la scritta: "I said it first", che tradotto significa "l'ho detto per primo", riferito ovviamente alla parola Shazam! da pronunciare davanti all'omonimo Mago per ottenere i poteri degli dei.



Black Adam uscirà nelle sale americane il 23 dicembre 2021.