Black Adam, svelato quando inizieranno le riprese del cinecomic DC con Dwayne Johnson!

Hiram Garcia, produttore di Black Adam e collaboratore di lunga data di Dwayne "The Rock" Johnson, nel corso di una recente intervista promozionale con Variety ha rivelato diverse informazioni sull'attesissimo nuovo cinecomic DC Films.

Stando alle sue dichiarazioni, il piano è che le cineprese inizino a girare "nel primo trimestre del prossimo anno".

"Il nostro intero team di produzione e il nostro straordinario regista, Jaume Collet-Serra, abbiamo tutti ambizioni unificate e gigantesche per quello che vogliamo fare con questi personaggi e la JSA e tutti quei nuovi membri che stiamo presentando, da Hawkman ad Atom Smasher a Cyclone e il dottor Fate", ha detto. "È un'opportunità per entrare nell'universo DC e iniziare davvero a creare un divertente gruppo di personaggi che il pubblico non ha avuto la possibilità di vedere, ma che molti di loro conoscono".

Infine, ha confermato che il team di Black Adam sta lavorando a stretto contatto con la Warner Bros. per garantire che l'antieroe di Dwayne Johnson faccia parte del DCEU: "Ovviamente Shazam esiste nell'universo di Black Adam. Posso dire solo che abbiamo grandi ambizioni per Black Adam e per tutti i personaggi che stiamo introducendo. Il modo in cui si connetteranno con gli altri personaggi è ancora in fase di definizione, ma penso che i fan saranno felici, in definitiva, di ciò che faremo".

Dwayne Johnson è una delle più grandi star del cinema al mondo, quindi non è una grande sorpresa che ci siano piani ambiziosi per il suo primo ruolo da supereroe. Chiaramente, la sua introduzione avrà importanti ramificazioni per tutti i personaggi del (multi)universo condiviso DC eroi di questo mondo condiviso: voi cosa vi aspettate? Ditecelo nei commenti!

