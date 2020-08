Black Adam: il logo e il teaser del film con The Rock, c'è anche la JSA

Il DC FanDome ci ha regalato davvero tante sorprese oggi: il nuovo trailer di Wonder Woman 1984, il primo trailer di The Batman, ci è stato svelato chi sarà chi in The Suicide Squad... E ora, finalmente, abbiamo un logo per Black Adam, il film con The Rock, e anche un teaser e dei primi concept art con tanto di JSA!

Finora di Black Adam sapevamo davvero poco, soprattutto in merito ai personaggi che avremmo visto nel film.

A parte l'annuncio dell'ingresso di Noah Centineo nel cast, ufficialmente confermato anche in questa occasione dallo stesso attore, che ha fatto una comparsata a sorpresa durante il panel, non avevamo ulteriori informazioni su chi avrebbe condiviso lo schermo con il personaggio di The Rock, malgrado delle voci volessero Warner Bros. alla ricerca di un'attrice come Alexandra Shipp nel ruolo di Cyclone, e un potenziale ingaggio di Alexander Skarsgård come Hawkman (data la presenza già anticipata della Justice Society of America).

Adesso però, non solo ci è stato mostrato il logo ufficiale del film, che trovate come sempre in calce alla notizia assieme al resto, ma anche dei primi spettacolari concept art sotto forma di teaser, inclusi alcuni raffiguranti i membri della JSA che saranno presenti: Hawkman, Dr. Fate, Cyclone e ovviamente Atom Smasher.



Chissà dunque quanto ci avranno preso i rumor che circolano sul web sui loro possibili interpreti...



E voi, chi vorreste vedere nei panni di questi personaggi? Fateci sapere nei commenti.



Black Adam sarà al cinema dal 22 dicembre 2021.