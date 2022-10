Black Adam, è successo: leak clamoroso per la scena post credit del film di The Rock

A pochissime ore dalla premiere di Black Adam, durante la quale Dwayne 'The Rock' Johnson aveva trattenuto a stento le sue risposte alle domande sul possibile ritorno del Superman di Henry Cavill, la scena post-credit dei cinecomix DC Films è trapelata online.

La scena contiene una rivelazione molto importante, ma chiaramente non apparirà sui nostri canali né il suo contenuto verrà esposto in questo articolo: ci limitiamo a segnalare che, secondo Variety, diverse piattaforme di social media, tra cui Twitter e TikTok, in queste ore stanno agendo a difesa degli interessi dell'opera di Warner Bros Discovery, eliminando i post che includono immagini della scena post-crediti di Black Adam, qualificandoli come 'violazione del copyright', un cartellino rosso che viola le linee guida dei portali.

Sfortunatamente, però, non è la prima volta che questo tipo di leak si verifica per un film così atteso: troppo spesso: ad esempio, l'anno scorso trapelarono i contenuti della scena post-credit di Eternals, cinecomix Marvel Studios diretto da Chloe Zhao, senza contare le numerose informazioni su Spider-Man: No Way Home che hanno accompagnato l'uscita del film con l'insistenza e la precisione di materiale pubblicitario ufficiale. Nell'era dei social media, spoiler e fughe di notizie sono un'inevitabilità che i fan non posso che accettare. E il lato positivo è che la passione degli spettatori, molto spesso, di fronte a questi leak non fa che rafforzarsi per spingerli con più trepidazione al cinema.

Black Adam uscirà al cinema in Italia dal 20 ottobre. Per altri contenuti, guardate il trailer ufficiale di Black Adam.