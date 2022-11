Black Adam, una star rivela: 'Viola Davis è stata chiamata in un secondo momento'

Arrivato nelle sale italiane ormai da diversi giorni, Black Adam continua a mantenere il primato al box office e a far parlare di sè. Il film ha ospitato tanti nuovi volti e vecchi ritorni, come quello del personaggio di Amanda Waller interpretato da Viola Davis.

L'attrice ha fatto il suo debutto nel DCEU, ormai nuovo DC Universe, in Suicide Squad nel 2016 e ha ripreso il suo ruolo nella serie tv di Peacemaker. Nella pellicola con The Rock invece, si è da poco scoperto che l'introduzione del personaggio è avvenuta tardivamente, come dichiarato da Aldis Hodge (Hawkman), che ha recentemente parlato con The Hollywood Reporter:

"Quindi, quando abbiamo girato il film per la prima volta, Viola Davis non c'era affatto, avevamo tutti scene completamente diverse. Ma quando abbiamo girato di nuovo, ho visto il suo nome sulla sceneggiatura e ho detto: 'Oh merda! '" ha raccontato l'attore. "Ho lavorato con Viola quando avevo 12 o 14 anni in uno show chiamato City of Angels, e anche se non eravamo faccia a faccia, è stato fantastico condividere di nuovo lo schermo con lei in qualcosa di così grande."

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi lasciamo con la nostra recensione di The Rock e vi ricordiamo che Viola Davis dovrebbe riprendere il suo ruolo in un prossimo progetto DC dedicato al personaggio.