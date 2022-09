Black Adam: la fan di Dwayne Johnson lo attende per ore: il video dell'incontro

Manca ormai poco al debutto di Dwayne Johnson nei panni di Black Adam, e mentre i seguaci della DC aspettano questo momento, l'attore dimostra ancora di avere un gran cuore con i suoi fan. La fortunata, in questo caso, è un'ammiratrice che lo ha atteso per due ore solo per poter fare una foto con lui.

Si tratta di una studentessa di Memphis, Tennessee, che si chiama Carol e ha atteso la star sin dalle prime ore del mattino. Sicuramente è stato un periodo di tempo piuttosto pieno di nervosismo per la giovane, che però alla visione di The Rock ha lasciato andare l'entusiasmo. A documentare la cosa è lo stesso attore, che mostra il momento in un video pubblicato sui suoi social.

The Rock in questo periodo si trova proprio a Memphis, Tennessee, dove sta prendendo parte alla produzione della terza stagione del suo show Young Rock. Durante l'intera interazione Carol non è riuscita a tranquillizzarsi, il che non è così sorprendente. È chiaramente una grande fan e Dwayne Johnson ha provato per tutto il tempo ad aiutarla a rimanere calma, prendendosi tutto il tempo di cui ha avuto bisogno per scattare la foto. Nella descrizione del video l'attore ha rivelato anche che offrirà a Carol e alle sue amiche biglietti gratuiti per la serata di apertura di Black Adam.

Se siete curiosi, potete vedere la clip dell'incontro nel post Instagram che troverete in fondo all'articolo!