Black Adam, la star di Aladin Marwan Kenzari sarà Sabbac?

Black Adam è sicuramente uno dei film più attesi tra i live-action della DC, e i fan sono curiosissimi di scoprire chi si unirà a Dwayne "The Rock" Johnson in questa incredibile avventura sul grande schermo.

Resta ancora da capire chi sarà il villain di questa pellicola che ha come protagonista l'antieroe potenziato dal Mago Shazam. Secondo un nuovo rapporto di The Illuminerdi, potremmo avere presto una risposta. Pare infatti che la star di Aladdin e The Old Guard Marwan Kenzari, potrebbe essere coinvolto nei panni di Ishmael Gregor/Sabbac un immigrato russo divenuto un potente boss mafioso di New York che si sarebbe trasformato a seguito di un particolare rituale in una creatura demoniaca rubando i poteri di Timothy Karnes.

Sabbac fa parte del mondo DC sin dagli anni '40, quando fece il suo debutto con la Fawcett Comics come nemico di Freddy Freeman/Captain Marvel Jr. Il personaggio, che ha abilità sovrumane e la capacità di emettere fuoco dalla bocca e dalle mani, è stato reintrodotto più volte dimostrando di essere un nemico sempre più potente.

Se questa ipotesi dovesse essere confermata, Black Adam permetterebbe di allargare ulteriormente la storyline di Shazam e permetterebbe inoltre al personaggio di approdare finalmente in un live-action, dopo essere stato trattato in maniera piuttosto generica nel corso della quinta stagione di Arrow. Staremo a vedere come si evolveranno le cose. Intanto vi ricordiamo che precedenti rumor hanno anticipato anche il possibile debutto di Eclipso.