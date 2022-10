Black Adam, si: Dwayne Johnson vuole combattere contro tutti i supereroi DC uniti

Black Adam è sulla scia per diventare il miglior esordio di sempre di Dwayne Johnson al di fuori del franchise di Fast & Furious, il che aprirebbe certamente la strada a numerosi potenziali sequel per l'anti-eroe dai poteri divini.

Non a caso il produttore Hiram Garcia ha già confermato i piani per Black Adam 2, anche se tutto ciò che riguarda la storia chiaramente per il momento è tenuto sottochiave. Tuttavia, Dwayne Johnson ha già qualche idea: lasciare che Black Adam affronti tutti i supereroi della DC insieme. In una recente intervista con The Playlist, l'attore ha infatti discusso di ciò che spera di vedere nel non ancora confermato Black Adam 2, anticipando di avere obiettivi molto ambiziosi per il futuro di Black Adam:

"Da parte nostra, io e i miei produttori sentiamo che questo è il motivo per cui abbiamo inserito così tanti riferimenti a tutti gli altri supereroi DC nel primo capitolo della saga di Black Adam. Secondo me nel DCEU tutti i personaggio dovrebbero incontrarsi, tutti dovrebbero interagire, tutti dovrebbero collaborare e tutti dovrebbero combattere. Per me, le possibilità sono infinite. Non chiuderei nessuna porta a priori. Non è questa la nostra filosofia, alla Seven Bucks [la sua casa di produzione, ndr]. Non chiudiamo la porta a niente e a nessuno, siamo disponibili a tutto. Devo ammettere anzi che la cosa che mi piace di più di Black Adam, la cosa che più mi ha dato soddisfazione, è stata poter dare ai fan ciò che volevano da tanto tempo."

Il riferimento è ovviamente a QUELLA scena post credit di Black Adam, che ha riportato in gioco uno dei personaggi (e uno degli attori) più amati dai fan DC. Se non temete gli spoiler, cliccate sul link evidenziato per saperne di più.

Black Adam è ora in programmazione nei cinema italiani.