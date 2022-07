Black Adam: ci saranno Shazam o Superman di Cavill? Arriva la risposta definitiva!

Sono mesi ormai che chiunque, dai produttori allo stesso Dwayne Johnson, promettono di aver creato un'esperienza fatta apposta per accontentare i fan con Black Adam. E tutto sembrava andare nella direzione di un cameo di Shazam! e del trionfale ritorno del Superman di Henry Cavill. Ora però la risposta definitiva non lascia scampo.

Dopo dieci anni di lunghissima attesa e di un silenzio tombale per quanto riguardava l’acquisizione, da parte di Dwayne Johnson, del ruolo di Black Adam nel DC Extended Universe, nel corso dei mesi l’ex wrestler è riuscito a creare un’attesa incredibile intorno al film. Lo si è visto con i numeri record del trailer di Black Adam, inaspettati persino per la produzione stessa. La ragione è semplice: oltre al tempo, Johnson ha investito energie produttive da esecutivo navigato per questo progetto. Solo di recente è stato svelato come abbia cambiato l’assetto del DCEU con una telefonata, quasi pretendendo che i progetti di Shazam! e Black Adam fossero scissi in due sceneggiature diverse da che sarebbero stati accorpati.

Si capisce quindi perché non si voglia neanche un cameo di Zachary Levi nel film: si tratta di due storie separate, che a un certo punto (forse anche molto presto) si incontreranno ovviamente. Ma fino ad allora, devono restare separate. Eppure, dopo quel discorso sull’accontentare i fan che sembrava voler dare enormi speranze, ora arriva il colpo secco anche su un possibile cameo di Henry Cavill, ben più cruciale visto tutto il discorso di rebooting nel DCEU: “Il nostro film è una storia originale. Quando il film finisce, non sa chi siano né si citano Shazam o Superman” – così il regista Jaume Collet-Serra, attualmente al San Diego Comic-Con (ricchissimo ieri di annunci per Marvel) per un panel dedicato.

In fondo, è comprensibile che Warner non voglia rischiare un cameo forse anche superfluo senza prima aver capito cosa intende fare con Cavill nel prossimo futuro. Mentre per quanto riguarda Shazam!, solo pochi mesi dopo uscirà Fury of Gods e nulla impedirà di vedere, invece, Black Adam partecipare a questa seconda pellicola, una volta introdotto in autonomia. Voi cosa avreste voluto? Ditecelo nei commenti!