Black Adam, uno sguardo al costume di Hawkman nelle nuove immagini dal set

Le recenti dichiarazioni di Sarah Shahi hanno fatto ulteriormente salire l'hype per Black Adam, il nuovo cinecomic in uscita il 29 luglio 2022 che avrà per protagonista Dwayne Johnson. Le nuove immagini che giungono dal set ci permettono di dare un'occhiata anche al costume di Hawkman, che sarà interpretato da Aldis Hodge.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, il costume di Black Adam ha delle evidenti somiglianze con quello indossato da Zachary Levi in Shazam!, compreso il simbolo del fulmine al centro del petto. Queste analogie si spiegano col fatto che, nei fumetti, Black Adam e Shazam sono rivali che traggono i loro poteri dalla stessa fonte magica.

Del costume di Hawkman, invece, si vede in particolare l'elmo, e anch'esso sembra rifarsi all'estetica del fumetto. Naturalmente, il risultato finale sullo schermo sarà ben diverso da quello di queste fotografie, grazie alle luci di scena e alla post-produzione, che in film del genere ha sempre un ruolo di primo piano.

Oltre a Dwayne Johnson / The Rock e a Aldis Hodge, farà parte del cast di Black Adam anche Pierce Brosnan nel ruolo di Dr. Fate. Tra gli altri interpreti figurano Noah Centineo e Quintessa Swindell. Il regista del film è Jaume Collet-Serra, mentre la sceneggiatura è scritta da Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani.