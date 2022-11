Black Adam: secondo The Rock potrebbe battere Fast 9 al botteghino nazionale!

Nonostante Black Adam non sia riuscito ad avvicinarsi a Black Panther: Wakanda Forever al botteghino, la pellicola potrebbe comunque diventare il più grande successo di The Rock come protagonista.

Come infatti riportato dallo stesso attore sui social, l'ultimo cinecomic DC sta per superare Hobbs & Shaw e potrebbe addirittura eclissare gli incassi di Fast & Furios 9. Ma c'è da fare un'importante precisazione: in questo caso, la star si riferisce ai dati del botteghino nazionale, non di quello mondiale. Questo risultato sembrerebbe invece difficile da raggiungere, dal momento che Black Adam potrebbe non uscire in Cina, dove Fast 9 ha guadagnato oltre $ 200 milioni.

Finora, Black Adam ha guadagnato poco più di $ 150 milioni a livello nazionale e $ 200 milioni al botteghino internazionale, per un totale di $ 350 milioni. Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw ha guadagnato un totale di $ 759.056.935, di cui solo $ 173.956.935 in Nord America. Fast 9 ha invece incassato 173 milioni di dollari al botteghino nazionale e 726 milioni di dollari in tutto il mondo.

Questo fine settimana Black Adam ha guadagnato solo $ 2 milioni, per via dei numeri enormi di Black Panther. Per voi la corsa di The Rock è giunta al termine? Diteci la vostra qui sotto nei commenti!