Black Adam: secondo le previsioni The Rock batterà il primo Shazam!

Non manca ormai molto all'uscita di Black Adam, la nuova pellicola del DC Extended Universe con protagonista il celebre antieroe dei fumetti DC, interpretato per l'occasione da The Rock. Ma come verrà accolta la pellicola nelle sale?

Secondo l'ultimissimo rapporto di Variety, il film con Dwayne Johnson totalizzerà all'incirca 328 milioni di dollari al suo debutto mondiale. Le stime collocano Black Adam al terzo posto per quanto riguarda il box-office dei prossimi film in uscita, con solo gli attesissimi Avatar: La via dell'acqua e Black Panther: Wakanda Forever sopra di esso. In confronto all'ultimo film sulle origini di un eroe del DCEU, Black Adam è destinato a raddoppiare il debutto di Shazam!, che nel 2019 totalizzò alla sua uscita 159,1 milioni di dollari.

In Black Adam vedremo Pierce Brosnan nei panni del dottor Fate/ Kate Nelson, Aldis Hodge (Underground, The Invisible Man) nei panni di Hawkman, Noah Centineo (To All the Boys I Love Before, Charlie's Angels) nei panni di Atom Smasher, Quintessa Swindell (Trinkets, Euphoria) nei panni di Cyclone e Sarah Shahi (The L Word, Sex/Life) come Adrianna Tomaz. Anche Uli Latukefu, Marwan Kenzari, Mohammed Amer, James Cusati-Moyer e Bodhi Sabongui sono stati scelti per ruoli attualmente sconosciuti.

Black Adam arriverà nelle sale italiane il prossimo 20 ottobre.