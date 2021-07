Black Adam: è scontro tra Henry Cavill e The Rock in questa stupenda fan art!

Le riprese di Black Adam stanno giungendo a conclusione e Dwayne "The Rock" Johnson non vede assolutamente l'ora di esordire nell'universo cinematografico DC della Warner Bros. nei panni di uno dei personaggi più affascinanti dei fumetti nonché nemesi di Shazam! I fan però si sono divertiti a immaginarlo in uno scontro con il Superman di Cavill.

Mentre dovrebbe essersi conclusa l'ultima settimana di riprese di Black Adam, The Rock aveva già mostrato una nuova immagine del suo Black Adam e i fan non hanno certo perso tempo né l'occasione di sbizzarrissi con l'immaginazione. Questi hanno appunto preso lo scatto condiviso da The Rock e gli hanno inserito digitalmente il Superman di Henry Cavill con gli occhi già rossi e pronti a sferrare il loro raggio micidiale. Chissà quanto sarebbe avvincente un futuro scontro tra i due personaggi del DC Extended Universe, se mai dovessero incontrarsi nei prossimi film del franchise.

In didascalia all'immagine postata qualche giorno fa, The Rock scriveva: "Questa immagine potrà darvi un senso delle proporzioni di questo film. Inoltre, potete cominciare ad intuire la portata della distruzione cui assisterete. Come sappiamo, i supereroi hanno un loro codice etico e non uccidono i supercattivi. Black Adam lo fa".

Già nei giorni scorsi avevamo visto The Rock sfoggiare il suo fisico statuario, in una foto che lo ritraeva impegnato in una sessione di trucco per il reparto degli effetti visivi della pellicola. L'attore ha definito il suo lavoro sul fisico per questo film come "il più duro della mia carriera" poiché lo ha dovuto mantenere per mesi e poi incrementarlo in maniera considerevole nell'ultima settimana di riprese.

Non si sa ancora nulla della trama del film ma in Black Adam dovremmo vedere un nuovo team di supereroi (e non si tratta della Justice Society of America). Black Adam uscirà nei cinema di tutto il mondo il 29 luglio 2022.