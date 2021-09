Black Adam, Sarah Shahi fa salire l'hype dei fan: 'The Rock è incredibile in questo film'

Nel corso di una recente intervista promozionale con IMDB, l'attrice Sarah Shahi ha avuto modo di parlare dell'attesissimo cinecomic DC Films Black Adam, spendendo parole d'elogio per la performance di Dwayne 'The Rock' Johnson nei panni dell'antieroe titolare.

L'attrice ha espresso grande ammirazione per l'ex superstar della WWE, spiegando come abbia dato tutto in questo ruolo. Facendo eco alle recenti dichiarazioni di Pierce Brosnan su Black Adam, la Shahi ha anche aggiunto che Dwayne Johnson è stato molto professionale sul set e che durante le riprese ha fatto faville con il costume del personaggio DC Comics. “The Rock è stato semplicemente incredibile. Dwayne è una persona fantastica. Abbiamo avuto la fortuna di lavorare con un cast incredibile in Black Adam, ma Dwayne è super divertente, è molto professionale ed è incredibile in questo ruolo”.

Inizialmente, Black Adam di Dwayne Johnson doveva apparire come un villain in Shazam! di David F. Sandberg, ed era stato preso in considerazione anche per una versione precedente di Suicide Squad. Ma considerando la fama stellare di Dwayne Johnson, la DC ha deciso di renderlo il protagonista di un film solista, che però oltre a Black Adam includerà anche la Justice Society of America con le star Noah Centineo, Aldis Hodge, Quintessa Swindell e Pierce Brosnan nei panni dei supereroi Atom Smasher, Hawkman, Cyclone e Doctor Fate. Per quanto riguarda Sarah Shahi, famosa per Sex/Life, interpreterà Adrianna Tomaz, il potenziale interesse amoroso di Black Adam.

Black Adam ha una data d'uscita fissata per il 29 luglio 2022, e il primo trailer dovrebbe arrivare il 16 ottobre prossimo durante il DC Fandome 2021. Secondo il produttore, Black Adam vanterà una tecnologia senza precedenti.