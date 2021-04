Black Adam: Sarah Shahi ha appena confermato che interpreterà un grande supereroe DC?

Come confermato da Dwayne 'The Rock' Johnson negli scorsi giorni, le riprese di Black Adam sono ufficialmente iniziate e adesso l'attrice Sarah Shahi ha rivelato delle succose anticipazioni sulla sua partecipazione.

Come già confermato in precedenza Black Adam includerà il debutto della Justice Society, ma ci sono ancora diversi misteri sul film: Sarah Shahi però sembra appena averne svelato uno, dato che sulle proprie Storie di Instagram ha parlato del suo personaggio chiamandolo Adrianna.

Ciò sembra confermare che l'attrice interpreterà Adrianna Tomaz: nato originariamente negli anni '70, il personaggio ha assunto recentemente un ruolo più centrale nell'universo DC Comics e nel 2006 è diventata una vera e propria controparte femminile di Black Adam, in grado di ottenere i poteri di una dea attraverso un amuleto magico.

Insieme alla Shahi e a The Rock ricordiamo che nel film ci saranno Aldis Hodge (Underground, The Invisible Man) nei panni di Hawkman, Noah Centineo (To All the Boys I Love Before, Charlie's Angels) in quelli di Atom Smasher, Quintessa Swindell (Trinkets, Euphoria) come Cyclone e Pierce Brosnan (James Bond) come Doctor Fate, mentre Marwan Kenzari, Bodhi Sabongui e James Cusati-Moyer sono stati scelti in ruoli attualmente sconosciuti.

La data di uscita, lo ricordiamo, è fissata per il 29 luglio 2022. Quali sono le vostre aspettative per il nuovo cinecomic DC Films? Ditecelo nella sezione dei commenti!