Black Adam, Sam Rockwell è l'interprete perfetto per Dottor Fate secondo un casting-call

Con le riprese di Black Adam prevista per inizio 2021, Warner Bros. prosegue la ricerca dei membri del cast che affiancheranno Dwayne Johnson nella pellicola DC diretta da Jaumet Collet-Serra.

Secondo un nuovo rumor lanciato da The Illuminerdi, che proprio nei giorni scorsi ha anticipato l'annuncio di Sarah Shahi come interprete di Isis, lo studio sta cercando un "maschio di 30 anni" per vestire i panni del Dottor Fate/Kent Nelson, la cui presenza nel film è stata confermata dallo stesso The Rock nel corso della presentazione al DC FanDome.

Il personaggio di Kent Nelson viene descritto come un "gentile accademico" che può trasformarsi in una "terrificante forza della natura che suona e agisce in modo completamente diverso", in una relazione che viene paragonata a quella di Jekyll e Hyde. Nel film, il Dottor Fate possiederà delle potenti capacità telepatiche e telecinetiche, così come l'abilità di rallentare il tempo e alterare la realtà stessa.

Stando al sito, l'attore considerato come "prototipo" per il ruolo sarebbe il premio Oscar Sam Rockwell, che però di anni ne ha 51 e al momento non è collegato in alcun modo al progetto. Ciò potrebbe indicare la ricerca di un attore di carisma che sappia ricoprire sia ruoli comici che di alta intensità drammatica, proprio come ha dimostrato Rockwell nel corso della sua carriera.

