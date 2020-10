Black Adam, la rivelazione di Gavin O'Connor: 'Era il villain del sequel di Suicide Squad'

Prima che James Gunn proponesse la sua visione della nuova Suicide Squad e ottenesse il via libera per scrivere e dirigere il nuovo film del franchise, in casa DC e Warner Bros. era in lavorazione il sequel diretto del cinecomic di David Ayer diretto da Gavin O'Connor, però naufragato inesorabilmente dopo l'arrivo di Gunn.

Proprio in quel sequel mai realizzato, comunque, lo stesso O'Connor ha rivelato nel novo numero di Empire Magazine che il villain principale della storia sarebbe dovuto essere nientemeno che Black Adam, interpretato sempre da Dwayne "The Rock" Johnson così da introdurlo in formato back door nell'Universo Cinematografico DC.



Con il cambio dei progetti e tutto il ri-allestimento del direttivo DC Films, la compagnia ha invece scelto di dare il via libera a un film dedicato a Black Adam diretto da Jaume Collet-Serra e con protagonista The Rock, anche produttore del progetto. Sarà una storia d'origini che si muoverà tra passato e presente e che vedrà nel cast anche Aldis Hodge nei panni di Hawkman, Noah Centineo in quelli di Atom Smasher e Sarah Shahi in quelli di Isis.



L'uscita del cinecomic è prevista nelle sale cinematografiche americane per il 23 dicembre 2021. Le riprese dovrebbe iniziare entro fine anno o prime settimane del 2021.



Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.