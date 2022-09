Black Adam: rivelati i character poster e la locandina del cinecomic con The Rock

Dopo l'uscita del poster di Dr.Fate, rivelato qualche giorno fa da The Rock sulle proprie pagine social, ecco arrivare la locandina ufficiale e i nuovi character poster dei personaggi del film.

Pochi minuti fa, la pagina Instagram ufficiale di Black Adam ha condiviso le immagini, che vi lasciamo in calce alla notizia, ricordandoci e anticipandoci che il nuovo trailer del film arriverà invece domani.

Intanto, gli splendidi character poster sono stati dedicati ai personaggi di Black Adam, Hawkman, Atom Smasher, Cyclone e Doctor Fate. Undicesima pellicola del DC Extended Universe, il film è l'adattamento cinematografico dei fumetti DC Comics creati da Otto Binder e C.C. Beck sul celebre antieroe Black Adam, interpretato da Dwayne Johnson. La sinossi recita:

"Nell'Antico Egitto un uomo viene ridotto in schiavitù e ucciso dai capi del popolo. Grazie al potere del mago Shazam viene riportato in vita e acquisisce forza, agilità e capacità di volo. Il suo immenso potere non corrisponde, però, ad un cuore puro. Dovrà confrontarsi con i super eroi della nostra contemporaneità per comprendere che solo nobili intenzioni, una notevole capacità di sacrificio, associate a un grande potere formano un vero eroe."

In attesa dell'uscita del film, che arriverà nelle sale italiane il prossimo 20 ottobre, vi ricordiamo che The Rock sta sorprendendo i fan alle anteprime della pellicola.