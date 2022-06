Black Adam: ultimi ritocchi terminati, domani il primo trailer del film con The Rock

Sale l'hype per Black Adam, il cinecomic DC con protagonista The Rock, che domani ci verrà mostrato in un primo trailer ufficiale, ma che nel frattempo si presenta con un nuovo poster e un video dal set del suo protagonista.

Tra le pellicole che hanno avuto una gestazione piuttosto lunga e complessa c'è anche il film DC interpretato e prodotto da Dwayne Johnson a.k.a. The Rock, Black Adam, che sta finalmente per mostrarsi con un primo trailer ufficiale.

Intanto che attendiamo questo primo sguardo d'insieme alla pellicola, però, godiamoci un nuovo poster e un video dal dietro le quinte del film condiviso dallo stesso attore su Instagram (che trovate assieme alla locandina in calce alla notizia).

"Un messaggio d'addio dall'Uomo in Nero in persona, #BlackAdam" ha scritto l'attore su Instagram, nel post in allegato al video "Gli ultimi ritocchi sono terminati. Il film è completo. E domani avremo la world premiere del trailer! La gerarchia del potere nell'universo DC sta per cambiare... E chi ha detto che Black Adam non ha senso dell'umorismo?".

E come ci ricordano i più recenti poster di Black Adam, vedremo finalmente sul grande schermo la JSA, Justice Society of America, il gruppo di eroi di cui fanno parte, oltre al nostro protagonista, anche Hawkman (Aldis Hodge), Atom Smasher (Noah Centineo), Cyclone (Quintessa Swindell) e Dr. Fate (Pierce Brosnan).

E voi, quanto attendete Black Adam? Fateci sapere nei commenti.