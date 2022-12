Black Adam rischio flop: nonostante i record di Dwayne Johnson, perderà 100 milioni

Black Adam arriva in digital da questa settimana per il mercato vod italiano, ma lo fa accompagnato da una pessima notizia in fatto di box office: il titolo DC con protagonista Dwayne Johnson, infatti, rischia di andare in rosso di 100 milioni.

Certo la catastrofe ai livelli del flop di Strange World è scongiurata e siamo lontani da quelle cifre, eppure nonostante i 387 milioni di dollari incassati a livello globale sembra che qualcosa non torni nei conti di Warner Bros: come segnala Variety, Black Adam ha avuto un budget spropositato di 195 milioni di dollari per la produzione, ai quali andrebbero sommate le spese di marketing mondiale di circa 100 milioni, secondo persone ben informate (anche se Warner Bros. smentisce, affermando che le limitazioni al botteghino relative al COVID hanno portato lo studio a ridimensionare la campagna pubblicitaria globale a meno di 80 milioni).

Stando così le cose, e considerata conclusa definitivamente o sul punto di concludersi la run del film nelle sale, Black Adam rischia di perdere dai 50 milioni ai 100 milioni, secondo le nuove stime di addetti ai lavori. Fonti della Warner Bros. tuttavia contestano anche questi numeri, affermando che il film andrà in pareggio a 400 milioni.

Ricordiamo che il team creativo ha già dei piani per continuare la saga di Black Adam nel più ampio DCU, in corso di rinnovamento sotto la nuova guida di James Gunn e Peter Safran. Nel frattempo Dwayne Johnson è tornato a parlare di Superman.