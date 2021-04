Black Adam, le riprese si spostano ad Atlanta: la foto dell'arrivo di The Rock

Il Day One ufficiale dell'inizio della produzione dell'attesissimo Black Adam è stato lo scorso 10 aprile, e nel giro di due settimane, dopo alcune riprese senza The Rock, ecco che finalmente l'amatissimo Dwayne Johnson arriva ad Atlanta per vestire i panni dell'anti-eroe titolare del progetto cinecomic DC.

Descritto come un thriller d'azione e avventura, il film è stato affidato alla regia Jaume Collet-Serra (che ha già diretto The Rock nel film Disney Jungle Cruise) e la data di uscita è invece stata posticipata dal 22 dicembre 2021 al 29 luglio del 2022, probabilmente per motivi legati alla distribuzione e alla Pandemia di Coronavirus.

Nel frattempo qui potete trovare le anticipazioni di Black Adam emerse dal DC FanDome della scorsa estate, durante il quale è stata confermata la presenza della Justice Society of America. Nel cast, lo ricordiamo, troveremo anche Noah Centineo nei panni di Atom Smasher.



Nel cast del film troveremo anche Pierce Brosnan nel ruolo di Dr. Fate, Aldis Hodge, Sarah Sahih, Noah Centineo e Marwan Kenzari. Insieme a loro anche Quintessa Swindell, Bodhi Sabongui, James Cuasti-Moyer e Mohammed Amer. Purtroppo i ruoli di questi ultimi tre interpreti non sono stati rivelati, mentre per gli altri sì: Hodge sarà Hawkman, Sahih sarà Isis e Centineo Atom Smasher.



