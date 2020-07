Black Adam, riprese posticipate per il film con The Rock?

Ormai sappiamo quanto l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia globale nota come Coronavirus abbia pesato sull'industria dell'intrattenimento, e in particolare sulle produzioni cinematografiche e televisive. Non sarebbe una sorpresa, dunque, se i report che vorrebbero un ulteriore spostamento delle riprese di Black Adam corrispondessero al vero.

La produzione del cinecomic DC con protagonista The Rock era già stata rimandata dalla scorsa primavera a fine estate, e ora sembrerebbe proprio che dovrà prepararsi ad ancora un altro spostamento.

Secondo THR (via Heroic Hollywood) infatti, si tornerà sul set di Black Adam nel 2021, in modo da permettere a Dwayne Johnson di terminare le riprese del film Netflix con Ryan Reynolds e Gal Gadot Red Notice, rimandate anch'esse per via del virus.

Ciò potrebbe portare anche una revisione di calendario per quanto riguarda l'uscita del film, attualmente programmata per dicembre 2022.

The Rock ha recentemente anticipato la sua presenza al mega-evento virtuale DC FanDome, l'iniziativa targata DC che avrà luogo il prossimo 22 agosto. Cosa potrebbe essere annunciato in quell'occasione? Ci verranno mostrati dei materiali promozionali? Verranno fatti degli annunci di casting (magari verrà ufficialmente accolto nel cast Noah Centineo)?

Per saperlo non resta che sintonizzarci sul sito di DC FanDome tra esattamente un mese.

E voi, cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti.